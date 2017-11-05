Россия: в Москве полиция подтверждает задержание 263 человек

В воскресенье, 5 ноября, в Москве российские силовики задержали 263 участника «несанкционированной акции». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

По его словам, задержанных доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях.

По данным СМИ, также задержания проходят в других городах России.

Ранее стало известно, что 5 ноября в центре Москвы задержали не менее 200 человек.

В последние дни в Москве и других городах соседней России задержали десятки сторонников движения «Артподготовка», которое признано в России экстремистским и запрещено. «Артподготовку» основал националист Вячеслав Мальцев. Против него возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Мальцев в течение нескольких лет постоянно говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он предлагал сторонникам выйти на центральные площади городов России и оставаться там до тех пор, пока президент России Владимир Путин не подаст в отставку.