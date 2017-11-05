Содержать Константиновскую батарею намерены на средства севастопольского бюджета

Содержание севастопольского музейного комплекса «Константиновская батарея», который отреставрирован за счет Русского географического общества (возглавляет министр обороны соседней России Сергей Шойгу), будет осуществляться из средств городского бюджета. Об этом говорится на сайте подконтрольного России правительства города.

«Из городского бюджета будут выделены средства на обслуживание равелина и оплату труда сотрудников музейно-выставочного комплекса», – сказано в сообщении.

Две экспозиции на цокольном этаже музейного комплекса открыли для посещения 4 ноября.

Руководство батареи обещает постоянно обновлять фонды.

Стоимость билета на экскурсии по крепости – 300 рублей (около 132 гривен – КР).

Русское географическое общество начало реставрацию Константиновской батареи в 2015 году. Осенью 2016 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя заявили, что ввести объект в эксплуатацию планируют весной 2018 года.

Константиновская батарея – это череда казематов, в которых размещалось 94 орудия. Форт расположен на входе в Севастопольскую бухту на Константиновском мысе.