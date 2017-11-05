«Таврия» и «Никополь» разошлись с миром во Второй лиге чемпионата Украины

В воскресенье, 5 октября, симферопольский футбольный клуб «Таврия» сыграл в ничью с командой «Никополь» из одноименного города в двадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 1:1.

В составе «Таврии» в ворота соперника на 45 плюс 1 минуте гол забил полузащитник Владислав Жавко. В составе «Никополя» на 60 минуте отличился нападающий Михаил Коломоец.

После 20 туров в активе «Таврии» – 29 очков, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

В 19 туре «Таврия» обыграла днепровский «Днепр» со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в Премьер-лиге Украины.

С августа 2016 года на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма.