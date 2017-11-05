В Москве из-за угроз эвакуировали более ста зданий: театры, гостиницы, вокзалы, торговые центры

В Москве 6 октября эвакуировали около 100 тысяч человек более чем из сотни зданий: звонки о минировании поступали в аэропорты, вокзалы, торговые центры, театры и госучреждения. По данным ФСБ, за телефонным терроризмом стоят четыре россиянина, сообщает РБК.

Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил об эвакуации четырех вокзалов в Москве.

«Ярославский, Курский, Белорусский вокзалы эвакуированы. Завершена эвакуация на Казанском вокзале. Поступил анонимный звонок на телефон 02 о минировании вокзалов», – сказал представитель РЖД.

Более 500 человек эвакуированы из кинотеатра «Космос» на Проспекте мира в Москве (Россия) после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. По той же причине был эвакуирован торговый центр «Аэропорт» иБольшой театр, ГУМ, ЦУМ и гостиницы «Метрополь» и «Националь», сообщает «Интерфакс».

Агентство также сообщает о поступлении аналогичного звонка в Музей архитектуры имени Шусева на улице Воздвиженка, там решается вопрос об эвакуации.

Десятки сообщений об эвакуации начали поступать в различные столичные учреждения с 9:52 (московское время) в течение часа поступило 26 сообщений об угрозе взрыва. Среди объектов, о минировании которых сообщали анонимы, были школы, детские сады и административные здания.