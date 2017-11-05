Виноделы Крыма и Севастополя надеются открыть тематические турмаршруты

Крымские и севастопольские виноделы планируют создать винные маршруты, а также привлечь к деятельности рестораны, сыроварни и устричные фермы. Об этом 5 ноября говорили на круглом столе о винном туризме на Первом туристском форуме «Севастополь. Возвращение…», сообщает sevas.com.

«Создание винного маршрута в Крыму исторически предопределено, здесь четыре месяца сезон – этого мало, сейчас появилась возможность создать винный маршрут в Крыму, который будет привлекать туристов круглый год и продвигать крымские вина», – сказал модератор круглого стола главный редактор журнала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов.

В ходе обсуждения возможных винных туристических маршрутов были высказаны предложения винодельческих компаний.

«Мы предлагаем разработать несколько вариантов маршрутов, в частности, однодневный, двухдневный на выходные, и последний – пятидневный. Сделать дифференциацию по цене: эконом-вариант, средний сегмент и премиум», – сказала руководитель отдела винного туризма севастопольской группы компаний «Инкерман» Ирина Володченко.

В комитете подконтрольного России парламента Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, сообщали, что площади виноградников в Крыму сократились втрое. Традиционно виноградники покрывали 100 тысяч гектар крымской земли, но на сегодняшний день эта цифра сократилась почти в три раза и составляет около 30 тысяч гектар.

После аннексии Крыма виноделы полуострова столкнулись с рядом проблем при переходе отрасли под российскую стандартизацию и требования законов.