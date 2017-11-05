На новогодние и рождественские праздники в Украине будет по три выходных

На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней, публикует «Урядовий кур'єр». Выходные на Новый год продлятся три дня – с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря и 7 января приходятся на воскресенье, в связи с чем 8 января будет нерабочим днем.

«Таким образом выходными будут три дня подряд – 6, 7 и 8 января. Предпраздничных рабочих дней и укороченных на час дней не предусмотрено», – говорится в сообщении.

В России и аннексированном ею Крыму запланировано 10 дней выходных на Новый год.