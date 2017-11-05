Россия: родственники погибших при крушении Ту-154 Минобороны России готовят иск в суд

Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи в декабре 2016 года готовят документы для обращения в столичный суд. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов.

«Сегодня ко мне обратились родные и близкие погибших в сочинской авиакатастрофе 25 декабря, где погибли 92 человека. На данный момент с ними подписаны соглашения, и в настоящее время идет сбор документов, а также подготовка правовой позиции для обращения в суд», – сказал он.

Адвокат пояснил, что у потерпевших возникли правовые вопросы, в том числе по поводу компенсационных и страховых выплат, а также выплат по утрате кормильца. Также у них есть вопросы к качеству расследования.

«Мы считаем, что на борту произошел взрыв», – добавил Трунов.

При этом он не уточнил, кто выступит ответчиком по иску.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 года во время набора высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

СМИ ранее сообщали, что причиной крушения Ту-154 мог стать перегруз – по неподтвержденным данным, вес самолета при вылете из аэропорта Адлера более чем на 10 тонн превышал допустимый.