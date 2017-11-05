Севастопольская детская морская флотилия отметила 50-летие

Торжественное собрание в честь 50-летнего юбилея Севастопольской детской морской флотилии провели в Доме офицеров 5 ноября. Представители организации рассказали об истории флотилии и необходимости доармейской профессиональной подготовки молодежи в 1960 – 70-х годах.

Так внешкольное учреждение создали в 1967 году после сокращения численности советских вооруженных сил для пополнения флота и морских военных училищ.

Сейчас флотилия подготавливает юнг, судоводителей, штурманов, судомоделистов. Дети участвуют в летних шлюпочных походах. Преподают здесь бывшие военные моряки.

В фойе Дома офицеров провели выставку моделей кораблей, собранных руками юных воспитанников.