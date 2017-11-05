Историю Херсонеса показали в песочном шоу

В Ночь искусств для посетителей музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе художник Тори Воробьева показала песочное шоу, посвященное истории древнего города, сообщается на сайте музея.

В помещении Византийской экспозиции лауреат международных фестивалей показала в песочных картинах, перетекающих из одной в другую, историю с момента основания древнего города и до крещения князя Владимира.

После выступления для детей и взрослых был проведен мастер-класс, где каждый желающий смог попробовать свои силы в искусстве рисования песком.

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.