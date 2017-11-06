«День единства» в Крыму: новый взгляд на национализм? – Радио Крым.Реалии

Как отпраздновали российский «День народного единства» в аннексированном Крыму? Почему Крыму посвящено лишь два процента времени в украинском телеэфире? Кто такой Ренат Параламов?

С 7:30 до 09:00 (с 8:30 до 10:00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с активистом Украинского культурного центра в Крыму Максимом Батраком, российскими философами, политологами и публицистами Максимом Горюновым и Александром Морозовым, членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергеем Костинским, редактором интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой, крымчанином, похищенным ФСБ, Ренатом Параламовым и председателем правления общественной организации «Правозащитное движение Крыма» Энвером Кадыровым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.