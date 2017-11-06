На Донбассе ранены двое украинских военных, ситуация обостряется – штаб АТО

В зоне боевых действий на Донбасса 5 ноября ранены двое украинских военных, сообщает штаб украинской военной операции. «В конце дня обстановка в районе проведения АТО сохраняла тенденцию к обострению», – информируют в штабе, обвиняя поддерживаемых Россией боевиков в применении «тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения».

Как говорится в утренней сводке, сепаратисты в течение нескольких часов выпустили более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня по украинским опорным пунктам вблизи Авдеевки и Опытного.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время обстрелов противник дважды применял реактивные системы залпового огня, 8 раз минометы различных калибров, один раз - 122-миллиметровую артиллерию», – информирует штаб АТО.

В то же время в группировке «ДНР» заявили, что это ВСУ стреляли из «Градов», в частности, в районе аэропорта Донецка и по селу Яковлевка, расположенном неподалеку. Также боевики обвинили украинских военных в обстреле Киевского района Донецка, в результате чего ранения получил один человек.

Дежурный режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.