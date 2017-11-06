Суд в Брюсселе освободил из-под стражи экс-лидера Каталонии Пучдемона

Суд в Брюсселе освободил из-под стражи бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его соратников на определенных условиях, сообщает 6 ноября агентство Reuters.

Пучдемон и бывшие члены правительства Каталонии освобождены до принятия решения о выполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей прокуратуры, всем пятерым запрещено покидать Бельгию без разрешения суда. Они также должны явиться в суд в течение 15 дней.

Ранее бывший лидер Каталонии и четверо его соратников сдались бельгийской полиции.

В Испании 3 ноября суд выдал ордера на арест Карлеса Пучдемона и четырех его отстраненных министров, которые вместе с ним скрывались от испанского правосудия в Бельгии. Девять других отстраненных членов его правительства, которые явились в суд в Мадриде, взяли под арест.

Всех их обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, превышении полномочий, неподчинении властям и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения независимости.

27 октября правительство Испании с согласия Сената, верхней палаты парламента страны, постановил распустить региональный парламент Каталонии и назначить выборы его нового состава на 21 декабря, а также освободить от должностей членов региональной власти Каталонии и назначить на эти места верных Мадриду чиновников.

Решение было принято после того, как в тот же день, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости региона от остальной Испании, вопреки предупреждениям Мадрида.

В Барселоне ссылались на результаты проведенного 1 октября референдума в регионе, который был признан незаконным в Мадриде и состоялся вопреки запрету. За независимость Каталонии высказалось более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники независимости в основном бойкотировали референдум. При этом заявлений власти Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна мира или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.