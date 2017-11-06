Бариев: нужно постоянно информировать мир о нарушениях прав человека в Крыму

Необходимо доносить информацию о ситуации с нарушениями прав и свобод в аннексированном Крыму на различных международных площадках, сказал глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев на пресс-конференции в Киеве 6 ноября.

Бариев подчеркнул, что информировать международное сообщество о происходящем в Крыму необходимо «постоянно и системно», и напомнил о мероприятиях по информированию, в которых принимал участие Крымскотатарский ресурсный центр.

Он отметил, что своевременная реакция международного сообщества на действия России в Крыму способствует защите крымчан, в том числе от пыток и похищений.

Крымскотатарский ресурсный центр – общественная организация, созданная с целью повышения уровня политической и общественной активности крымских татар, содействия защите прав и свобод крымскотатарского народа, сохранения национальной самобытности крымских татар, продвижения крымскотатарской культуры.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».