Президент США: стрельба в Техасе – это не проблема владения оружием (+видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в церкви в американском штате Техас связана с «огромными проблемами с психическим здоровьем», а не с владением оружием.

«Я думаю, что психическое здоровье - вот что является проблемой. По предварительным данным, это была психически неуравновешенный человек; она имела много проблем в течение длительного периода времени. Мы имеем множество проблем в нашей стране, связанных с психическим здоровьем – так же, как и другие страны – но это не проблема владения оружием. Рано говорить об этом. К счастью, у кого-то был пистолет, который выстрелил в ответ. Если бы не это, все было бы гораздо хуже. Это огромная проблема с психическим здоровьем. Это очень, очень печальное событие. Это замечательные люди и очень, очень печальное событие, вот как я это вижу», – сказал Трамп 6 ноября, находясь в Токио.

По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы, которую устроил вооруженный мужчина в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио 5 ноября.