Заключенный в России крымчанин Лугин обратился к Порошенко и ООН

Заключенный в российской тюрьме крымчанин Андрей Лугин направил очередное прошение об экстрадировании его в Украину, на этот раз заключенный обращается к президенту Украины, ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), правозащитникам и журналистам. Об этом Крым.Реалии рассказала супруга Лугина Ирина.

«Это обращение – это крик души, уже нет сил куда-то обращаться, нам пишут отписки, несоответствующие происходящему. Он просит передать его в Украину для дальнейшего отстаивания прав в своем уголовном деле и изменения приговора», – отметила супруга.

В обращении Лугин просит решить вопрос всех жителей Крыма, которым «насильственно навязали гражданство Российской Федерации».

«В связи с длительным нарушением прав человека (с 2014 года) рассмотреть возможность «приоритетности» коллективного обращения и вынесения окончательного решения по фактам «признания гражданами Российской Федерации» в возможно краткие сроки – чем раз и навсегда у Российской Федерации отнимется возможность препятствования возвращению граждан Украины в Украину и восстановятся суверенные права, нарушаемые Российской Федерации с марта 2014 года», – обратился заключенный.

Ранее стало известно, что заключенный в российской тюрьме крымчанин Андрей Лугин получил отказ на прошение о переводе на территорию Украины от офиса уполномоченного по правам человека в России. Причина отказа – якобы российское гражданство заключенного.

В конце апреля сообщалось, что экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывал на тот момент наказание в СИЗО Симферополя, предпринял попытку суицида при попытке этапировать его в Россию. В начале мая сообщалось, что Лугина после операции увезли в неизвестном направлении.

Лугин был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90 годах. В обнародованном обращении Андрей Лугин заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.