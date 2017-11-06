Украинские СМИ должны углубляться в проблемы крымчан – медиа-эксперт

Телеканалам и изданиям на материковой Украине следует освещать крымские события более детально и с упором на человеческие истории, считает программный директор издания «Детектор медиа» Роман Шутов. Таким мнением он поделился в эфире Радио Крым.Реалии.
«Дело даже не в том, что материалов мало, а в том, что они очень урезаны, заретушированы, официозны. В итоге, не видно проблем конкретного человека, мы не углубляемся в них. А что там с экологией в Крыму, как сейчас пересекают админграницу, как живут на полуострове не уехавшие граждане Украины? Оккупацию нужно показывать в деталях и очень конкретно. Это привлечет внимание не только жителей материковой Украины, но и самих крымчан», – отметил медиа-эксперт.
Ранее председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко озвучил результаты мониторинга украинских информационных телеканалов. Оказалось, что в августе и сентябре 2017 года они уделили 2% эфира темам из аннексированного Крыма и немногим больше 8% – событиям из зоны АТО.
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