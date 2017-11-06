Юристы Порошенко: в журналистском расследовании «Рошен» есть манипулятивные утверждения

Юридическая компания Avellum, которая предоставляет услуги корпорации «Рошен», заявляет, что журналистское расследование о продаже компании, опубликованное 5 ноября, является манипулятивным.

«5 ноября было опубликовано серия материалов «Слідство:Інфо», в которых содержится информация о Avellum и о нашем сотрудничестве с юридической фирмой Appleby. По нашему мнению, эти материалы содержат манипулятивные утверждение, не подтвержденные фактами, но не приводят объективного отражения позиции фирмы, изложенной в ответ на запрос «Слідство:Інфо», – говорится в заявлении компании.

Кроме того, юристы настаивают, что международная холдинговая структура, разработанная для продажи «Рошен», должна была обеспечить избежание двойного налогообложения для того, чтобы все налоги были уплачены именно в Украине, а не за границей.

«В случае продажи корпорации «Рошен» все средства были бы перечислены конечному владельцу в Украине и из них были бы уплачены налоги ... Журналисты полностью проигнорировали эту важную информацию и не осветили ее в сюжете. Мы считаем этот факт, а также заключение и заголовок статьи о цели создания структуры, манипулятивными», – добавляют в компании.

Журналисты программы «Слідство:Інфо» распространили 5 ноября расследования, основанное на данных Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, что сотрудничает с ICIJ, в котором журналисты ставят под сомнение объяснения президента Украины Петра Порошенко о создании оффшорных компаний для передачи его корпорации «Рошен» в слепой траст.

Немецкая газета «Зюддойче Цайтунг» получила и передала сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP документы, согласно которым в июне 2014 года юристы с украинской фирмы Avellum, которая представляет интересы Петра Порошенко, написали юристам из фирмы Appleby с острова Мэн письмо .

«Дело чрезвычайно деликатная. Имя клиента – Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса. Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. Согласно налоговым целям, над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти... она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», – говорится в тексте письма.

Как говорится в расследовании «Слідство:Інфо» со ссылкой на данные «райских документов», целью создания президентского оффшора могла быть минимизация налогов.

Доказательств этого утверждения журналисты не привели.

Порошенко объяснял, что открыл оффшорную компанию на Британских Виргинских островах только для того, чтобы передать «Рошен» в слепой траст, но им продолжает владеть нидерландская компания.

В Администрации президента Украины таких предположений и данных, обнародованных в расследовании, пока не комментировали.

Весной прошлого года авторы международного журналистского расследования обнародовали данные, которые якобы свидетельствуют, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca помогала некоторым своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

Репортеры из 76 стран проработали более 11 млн документов по оффшорным компаниям и их владельцам. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко. Журналисты-расследователи заявляли тогда, что Порошенко в то время не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

Все эти компании были созданы на имя Порошенко открыто, без утайки бенефициара, как обычно при финансовых махинациях.