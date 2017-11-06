Суд в Киеве разрешил заочно судить экс-постпреда Путина в Крыму

Святошинский районный суд Киева 6 ноября разрешил специальное судебное заочное производство по делу бывшего уполномоченного представителя президента России в аннексированном Крыму Олега Белавенцева, сообщает агентство новостей УНН со ссылкой на военного прокурора Руслана Кравченко.

«Сегодня Святошинский суд предоставил разрешение на его заочное осуждение», – цитирует военного прокурора информационное агентство.

На сайте Святошинского райсуда отмечается, что в понедельник состоялось заседание по уголовному делу 759/16863/16-к, в котором обвиняемым в госизмене выступает Олег Белавенцев.

В ноябре 2016 года военная прокуратура Украины направила в суд дело в отношении

Олега Белавецева и объявила его в розыск. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».