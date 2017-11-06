Аксенов предложил иностранцам вести в Крыму бизнес в обход санкций

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил иностранным участникам «Форума друзей Крыма», который открылся в Ялте 6 ноября, что на аннексированном полуострове можно вести бизнес «в обход санкций», и призвал их к экономическому сотрудничеству.

Выступая перед участниками форума, Аксенов напомнил о существовании «Свободной экономической зоны» на полуострове, которая действует с начала 2015 года.

«Дальновидные представители зарубежного бизнеса выбирают взаимовыгодное сотрудничество вместо идеологических химер. И уже сегодня ищут пути налаживания такого сотрудничества. Тем более, что есть возможности работать на полуострове в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе», – цитирует Аксенова пресс-служба крымского правительства.

В Ялте 6 ноября открылся «Форум друзей Крыма». Идея проведения форума была предложена на Ялтинском экономическом форуме в апреле 2017 года.

Российские власти пытаются легализовать аннексию Крыма, приглашая иностранных гостей на полуостров.

Иностранные граждане, по украинским законам, могут въезжать в Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права, через пункты пропуска, контролируемые украинскими пограничниками.

США, Евросоюз, и еще некоторые государства после начала агрессии России против Украины и аннексии украинского Крыма ввели по несколько пакетов санкций. В частности, санкции касаются физических и юридических лиц из России и аннексированного Крыма. Некоторые санкции касаются также некоторых отраслей российской экономики.