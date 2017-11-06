Президент России Владимир Путин 6 ноября внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагает расширить полномочия Национальной гвардии страны, созданной в прошлом году и возглавляемой его бывшим охранником. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Согласно предложениям российского президента, Нацгвардия должна использоваться для обеспечения безопасности региональных губернаторов.

Законопроект обнародован на сайте нижней палаты парламента России, Государственной думы. Представители правящей партии «Единая Россия» в Госдуме составляют большинство.

Предложенные изменения дадут Владимиру Путину дополнительные возможности для борьбы с инакомыслием и наведением порядка в случае беспорядков в регионах страны.

Президент России создал Национальную гвардию в 2016 году на базе Министерства внутренних дел и других силовых структур.

Национальная гвардия России отчитывается непосредственно перед президентом. Директор Нацгвардии Виктор Золотов был начальником службы безопасности президента России с 2000 по 2013 годы.

Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года. Как ожидается, Путин выдвинет свою кандидатуру на новый 6-летний срок.