Суд в Крыму 7 ноября повторно рассмотрит «дело Балуха» по существу – адвокат

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд аннексированного Крыма во вторник, 7 ноября планирует повторно рассмотреть дело украинского активиста Владимира Балуха. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала один из адвокатов Балуха Ольга Динзе.

«Будет рассмотрение дела, по существу. Будут исследоваться доказательства, вызываться и допрашиваться свидетели в ходе судебного заседания», – сказала Динзе.

По словам адвоката, сторона защиты намерена ходатайствовать о возращении дела прокурору.

«Намерены заявлять ходатайство по возвращению дела прокурору, поскольку есть еще одно уголовное дело по 318 статье части первой. Чтобы их соединить и направить в суд, необходимо отправить дело обратно прокурору и в орган предварительного расследования», – добавила она.

Рассмотрение дела Владимира Балуха назначено на 9:00 утра.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский райсуд Крыма оставил под стражей украинского активиста Владимира Балуха до 16 января 2018 года. 4 августа суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.