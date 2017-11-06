Прокуроры АРК учатся расследовать преступления на неподконтрольных территориях

Представители прокуратуры АР Крым приняли участие в заседании круглого стола «Особенности процессуального доказывания по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на временно оккупированных территориях». Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК.

В ведомстве отмечают, что на мероприятии обсудили вопросы, связанные с «осуществлением доказывания по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на неподконтрольных Украине территориях... возможностями использования компьютерного моделирования при проведении отдельных следственных действий; определением вида и размера вреда при расследовании таких преступлений».

«Отдельно обсуждался вопрос применения «намибийских исключений» (заключение Международного суда ООН о юридических последствиях продолжавшегося присутствия Южной Африки в Намибии, – КР) в судебной практике Украины; взаимодействия правоохранительных органов с правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека при сборе доказательств в ЕСПЧ в порядке рассмотрения межгосударственных споров и особенностей применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года в условиях проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Как отмечается, прокурор Прокуратуры АРК Виктория Мозговая сосредоточила внимание на возможности Международного уголовного суда в уголовном преследовании виновных в совершении военных преступлений на неподконтрольных Украине территориях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».