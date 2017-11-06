Порошенко приветствовал пересмотр судом дела пограничника Колмогорова

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение суда о пересмотре дела пограничника Сергея Колмогорова и освобождении его из-под стражи.

«Как Верховный главнокомандующий, болел и болею за судьбу Сергея Колмогорова. Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех сложных обстоятельств», – написал он 6 ноября на своей странице в Facebook.

Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел 6 ноября отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи. Также спецсуд постановил назначить новое повторное рассмотрение дела Колмогорова в суде первой инстанции.

Прокуратура просила суд оставить в силе приговор Колмогорову. Защита Колмогорова просила пересмотреть приговор, заявляя, что суд предыдущей инстанции «неправильно трактовал экспертизы и показания».

В ноябре 2016 года Приморский райсуд Мариуполя признал Колмогорова виновным в убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Колмогорова признали виновным в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года. Тогда пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. В результате водитель не пострадал, а женщина, пассажирка авто погибла.