Ильми Умеров рассказал подробности вылета из Крыма в Турцию

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в интервью Украинской правде рассказал, как его заставляли написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании и о том, как его вывозили в Турцию.

«Меня обманным путем вытащили с больничной койки, привезли в Симферополь, якобы для ознакомления с каким-то указом. Приехал с ними в Симферополь... Через некоторое время я по каким-то признакам, которые были видны из окошка автомобиля с матовыми стеклами я понял, что подъезжаем к аэропорту», – рассказал Умеров

Позже Умерова попросили подняться на борт самолета, где он увидел Ахтема Чийгоза и полтора десятка людей спортивного телосложения. Ильми Умерова в грубой форме предупредили, чтобы не подходил, не здоровался и не разговаривал с Чийгозом.

По словам замглавы Меджлиса, самолет совершил вынужденную посадку в Анапе, чтобы заправиться.

«Через пару часов вылетели дальше. Когда пролетели над морем и начали лететь над сушей – специфическая турецкая архитектура – мечети в каждом населенном пункте и красные крыши. Мы позволили себе думать о том, что это Турция. Немножко отлегло. По крайней мере, не Сибирь и не тюрьма. Вот так мы оказались в Турции», – пояснил он.

Заместитель председателя Меджлиса отметил, что не видел указа президента и никто не задавал ему условий по выезду из аннексированного Крыма.

Ильми Умеров был приговорен в Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.