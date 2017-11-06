Умеров: автономия крымских татар поможет вернуть Крым

Принятие поправки к Конституции Украины о крымскотатарской автономии даст дополнительные аргументы в борьбе за возвращение аннексированного Крыма. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в интервью изданию «Украинская правда».

«Не дожидаясь возвращения Крыма или выхода Крыма из-под юрисдикции де-факто России, определение статуса Крыма как национальной автономии крымских татар даст Украине дополнительные доводы в борьбе за возвращение Крыма», – сказал Умеров.

В то же время он подчеркнул, что признание автономии не означает отделение от Украины.

«Право на самоопределение – неотъемлемое право любого народа. Если у русских есть Россия, у украинцев – Украина, у немцев есть Германия, у французов – Франция, то у крымских татар родной землей, на которой сформировался наш народ, является Крым», – отметил Умеров.

По мнению замглавы Меджлиса, статус крымских татар как коренного народа Крыма и Украины присвоен постановлением, которое не является законодательным актом.

«Поэтому нужно принять закон о статусе крымскотатарского народа как коренного народа Украины», – считает Умеров.

В сентябре 2017 года глава Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Мариам Уолет на «круглом столе» в Киеве призвала международные и украинские организации к конструктивной работе, чтобы изменить существующее положение крымских татар в аннексированном Крыму, в том числе исполнять положения Декларации ООН о защите прав коренных народов.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа сказал, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму будет учитывать права других национальностей.