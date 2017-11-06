Суд в Бельгии рассмотрит вопрос об экстрадиции Пучдемона 17 ноября

Суд в Бельгии рассмотрит 17 ноября возможность применения европейского ордера на арест Карлеса Пучдемона и четверым его соратникам, сообщает Радио Свобода со ссылкой на бельгийского прокурора.

«Если будет принято решение о выполнении европейского ордера на арест, то обсуждение вопроса о процедуре экстрадиции может занять несколько недель», – сказано в сообщении.

По словам прокурора, отстраненные от власти в Каталонии чиновники также предстанут перед судом.

Карлес Пучдемон и его соратники на момент ожидания суда не ограничены в общении с прессой и ведении политической деятельности.

«Главные правовые ограничения – запрет на выезд из Бельгии, информирование властей о своем местонаждождении и явка в правоохранительные органы по первому запросу», – пояснил прокурор.

В Испании 3 ноября суд выдал ордера на арест Карлеса Пучдемона и четырех его отстраненных министров, которые вместе с ним скрывались от испанского правосудия в Бельгии. Девять других отстраненных членов его правительства взяли под арест.

Всех их обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, превышении полномочий, неподчинении властям и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями во время референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения независимости.