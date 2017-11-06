В Крыму отчитались о ремонте автомобильных дорог

«Служба автомобильных дорог Крыма» отремонтировала с начала года более 933 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

«Филиалами «Крымавтодор» ликвидированы повреждения дорожного полотна на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Крыма площадью 933 236 кв. м», – сказано в сообщении министерства.

Мининформ уточнил, что на данный момент очищено более 3,8 тысяч квадратных метров обочин, откосов, полос отвода и разделительных полос от посторонних предметов.

Подконтрольное России правительство Крыма приняло новые нормативы стоимости ремонта и содержания дорог, согласно которым ремонт трасс в аннексированном Крыму определяется из расчета 4,55 миллионов рублей (около 2,1 миллионов гривен – ​КР) за километр, а их капитальный ремонт – в 12,13 миллионов рублей (около 5,5 миллионов гривен – ​КР) за километр.

Рссийский проект «Карта убитых дорог» 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих главные дорожные проблемы: большие ямы, колдобины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых «убитых дорог» полуострова от крымского отделения провластного Общероссийского народного фронта, ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.