«Форум друзей Крыма» в Ялте – Радио Крым.Реалии

«Форум друзей Крыма» в Ялте – выдающаяся внешнеполитическая победа Кремля или дипломатическая потемкинская деревня? Действительно ли Крым был оплотом коммунизма? Кто приветствовал большевиков на полуострове, а кто выступил против? Что такое «Райские бумаги» или «Документы с райских островов»? Какие офшорные данные самых богатых людей планеты рассекретили журналисты?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с председателем общественной организации «Сила права», бывшим вице-премьер-министром Крыма Андреем Сенченко; народным депутатом Украины Игорем Гузем; украинским политологом Антоном Кучухидзе; крымским историком,координатором Таврической гуманитарной платформы Андреем Иванцом; кандидатом исторических наук Геннадием Ефименко; бывшим главой Верховного совета Крыма, лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонидом Грачом; российским философом и публицистом Игорем Чубайсом; заместителем генерального директора международной организации «Трансперенси Интернешнл – Россия» Ильей Шумановым; украинским политологом Валерием Дымовым; российским политологом Дмитрием Орешкиным.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.