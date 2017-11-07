Суд в Крыму начал повторно рассматривать «дело Балуха»

В подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде аннексированного Крыма во вторник, 7 ноября, начался судебный процесс по делу Владимира Балуха, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Председательствующим судьей нового процесса над Балухом назначена судья Елена Тедеева, гособвинение представляет прокурор Королев.

Балуха обвиняют в покупке и хранении на чердаке дома в селе Серебрянка Раздольненского района 89 патронов и пяти тротиловых шашек, найденных во время обыска сотрудниками ФСБ.

«Балух в неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел 89 патронов к нарезному огнестрельному оружию 5,45 на 39», – зачитал прокурор обвинение.

Балух вину отрицает и настаивает на том, что боеприпасы и взрывчатку ему подложили во время обыска, а его преследование за проукраинскую позицию носит политический характер.

«Я однозначно не признаю себя виновным. На каком основании в обвинительном заключении указано 89 патронов, если в материалах дела речь идет о 19 гильзах и 70 патронах. Что за фальсификации? Это полный бред», – выразил свое отношение к обвинению Балух.

Ранее Раздольненский райсуд Крыма оставил под стражей украинского активиста Владимира Балуха до 16 января 2018 года.

В августе суд вынес приговор Балуху – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.