Российские тролли агитировали за Трампа до начала праймериз – WSJ

Связанные с Россией аккаунты в Twitter развернули агитацию за будущего президента США Дональда Трампа спустя всего несколько недель после того, как он выставил свою кандидатуру на выборах в июне 2015 года.

К такому выводу пришли аналитики газеты The Wall Street Journal.

В исходном отчете о возможном российском вмешательстве в предвыборную гонку американское разведсообщество датировало начало агитации за Трампа декабрем 2015 года.

Помимо комплиментов, расточаемых Трампу, самые первые посты содержали нападки на тогдашнего фаворита республиканцев Джеба Буша и на ведущего кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Уже на старте предвыборной борьбы, задолго до того, как Трамп доказал, что имеет шансы на победу на праймериз и на всеобщих выборах, соотношение хвалебных протрамповских постов к критическим на российских аккаунтах составляло 10 к 1 и поднялось до 30 к 1 за две недели до голосования.

Идентичные посты появлялись на разных аккаунтах в пределах буквально нескольких минут, что свидетельствует о высокой степени координации усилий в поддержку Трампа. Что касается критических постов, то большая их часть, согласно WSJ, размещались на аккаунтах, нацеленных на дестабилизацию обстановки в Америке, таких, как Black Lives Matter или вэб-страницы движения сепаратистов в Техасе.

Многие фейковые аккаунты, открытые российскими троллями, привлекли к себе большое внимание в сети. Так, у одного такого аккаунта, принадлежащего якобы жительнице Техаса,образовалось примерно 70 тысяч фолловеров, включая тогдашнего помощника Трампа генерал-лейтенанта Майкла Флинна и ведущего журналиста Fox News Шона Ханнити.

В сентбяре 2017 года компания Twitter выявила более 200 подложных аккаунтов, связанных с Россией, и временно закрыла их.

Социальная сеть Facebook сообщила американским следователям, что тоже обнаружила факт покупки россиянами во время президентской кампании 2016 года рекламы, направленной на избирателей в США.

Компания указала, что сотрудничает с расследованиями в Конгрессе и Министерстве юстиции, которые анализируют сообщения о попытках России вмешиваться в выборы в США.

Издание Washington Post, ссылаясь на специалистов, знакомых с этим делом, указало, что социальная сеть на 100 тысяч долларов продала рекламу так называемой «фабрике троллей», которая продвигает прокремлевскую пропаганду.