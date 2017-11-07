Мэр Феодосии назвал некомпетентной работу руководства департамента архитектуры

Глава подконтрольной Кремлю администрации Феодосии Сергей Фомич назвал некомпетентной деятельность руководителя городского департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ольги Астафьевой, и объявил ей выговор.

Об этом Фомич рассказал на своей странице в Фейсбуке и призвал феодосийцев сообщать ему о работе этого департамента.

«У меня возникла масса вопросов и большие сомнения в компетентности и профессиональных качествах, как начальника этого структурного подразделения, так и его заместителя Инны Михайловны Романенко. Судя по проведенному анализу обращений граждан, подобные вопросы возникают не только у меня, но и у многих жителей нашего муниципального образования», – говорится в сообщении Сергея Фомича.

Феодосийцы пишут в комментарии к заявлению главы администрации о существующих проблемах с оформлением земельных участков, затягивании сроков решения вопросов, и других сложностях при общении с работниками департамента.

Комментарии Ольги Астафьевой и Инны Романенко по поводу заявления главы администрации Феодосии на данный момент отсутствуют.

Сергея Фомича назначили на пост главы администрации Феодосии 4 октября 2017 года.

28 августа российский глава Крыма Сергей Аксенова заявил, что нынешний глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук «не справляются со своими обязанностями» и в ближайшее время напишут заявления об увольнении. Станислав Крысин подтвердил, что написал заявление об отставке по собственному желанию.