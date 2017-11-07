Чийгоз: мое задержание в Симферополе было похоже на похищение

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Освобожденный заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в момент задержания в 2015 году в Симферополе, считал, что его похищают. Такими воспоминаниями он поделился в интервью Крым.Реалии.
«Минут 30-40 меня катали. Я, конечно, ничего не видел, потому что на голове мешок, а потом меня куда-то в подвал привезли, я понял, что попал в здание СБУ бывшего. Я же знаю, что от кафе, из которого меня забрали, 50 метров до этого здания. Видимо, что-то не срослось, видимо им команду дали не трогать – не убивать. И после допроса предварительного, как бы на камеру, на меня сперва вновь надели мешок – вывели в основной вход, но не на улицу, а в тамбурчик – есть там такой, а потом еще раз заводят, но уже в наручниках, но без мешка, не заломав руки за спину. И это они снимали. Я сделал вывод – им нужно дать отчет», – рассказал Чийгоз.
Подробнее рассказ Ахтема Чийгоза об условиях заключения, отношении с близкими и выходе на свободу читайте в полном эксклюзивном интервью Крым.Реалии.
По данным активистов Крымской правозащитной группы, с момента аннексии Крыма Россией на территории полуострова пропали 44 человека. 17 крымчан нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, шесть – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.
Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.
По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.
В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
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