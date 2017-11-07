Чийгоз: в заключении общался с мамой и отцом, чувствовал угрозу жизни жены

Освобожденный заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, находясь в следственном изоляторе в Симферополе, имел возможность общаться с близкими: мамой, отцом и женой. При этом за супругой было установлена слежка.

Такими воспоминаниями Чийгоз поделился в интервью Крым.Реалии.

«Первый раз я жену увидел через четыре месяца что ли, не давали разрешения. И когда я маму с отцом увидел, они сказали мне оба: «тебя мысли твои погубят». Отец мне сказал: «Разберись с мыслями, о нас не думай. Мы знаем за что ты здесь и ты должен достойно это пройти». Больше я их не видел, потому что условия свиданий в СИЗО, это тоже в своем роде пытка, особенно для мамы, у которой очень давно болели ноги. А когда суды были, мне не говорили, что она болеет тяжело. Я иногда когда с ней разговаривал, она говорила: «Просто ноги болят», – вспоминает Чийгоз.

Подробнее рассказ Ахтема Чийгоза об условиях заключения, отношении с близкими и выходе на свободу читайте в полном эксклюзивном интервью Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 15 июня отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который на тот момент около двух с половиной лет находился в СИЗО, с матерью Алие, которая была тяжело и неизлечимо больна.

Через пять дней Ахтема Чийгоза тайно вывезли из Симферопольского СИЗО на свидание с матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания. После возвращения со встречи, Чийгоз не смог продолжать заседание.

Мама умерла 2 июля. Ахтему Чийгозу российские силовики не дали разрешение на посещение похорон.

Адвокат Николай Полозов назвал «бесчеловечным отношением» отказ российских властей разрешить его подзащитному попрощаться с матерью и сообщил, что этот факт станет предметом разбирательства в ЕСПЧ.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.