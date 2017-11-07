Генштаб России отчитался о создании в Крыму полноценной группировки войск

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов 7 ноября заявил, что в Крыму создана полноценная группировка войск. Такое заявление Герасимов сделал на коллегии Минобороны России во вторник, сообщают российские СМИ.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию противовоздушной обороны», – цитирует ТАСС начальника российского Генштаба.

По его словам, Черноморский флот России пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», имеющими на вооружении крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В начале ноября командующий войсками Южного военного округа России Александр Дворников заявил, что интенсивность военных учений Черноморского флота России и Каспийской флотилии России, в том числе артиллерийских и ракетных стрельб, в текущем году возросла на треть.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины называют незаконными российские военные учения, которые проводятся в аннексированном Крыму.