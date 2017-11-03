Интенсивность военных учений Черноморского флота России и Каспийской флотилии России, в том числе артиллерийских и ракетных стрельб, в текущем году возросла на треть. Об этом рассказал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России Александр Дворников в интервью газете российского Министерства обороны «Красная звезда».

«Интенсивность задач корабельных групп более чем в два раза превысила показатель наплаванности надводных кораблей и подводных лодок. В этом году он составил 6100 суток. Соответственно на треть возросла интенсивность выполнения боевых упражнений кораблями, в том числе артиллерийских и ракетных стрельб», – сказал Дворников

По словам командующего войсками ЮВО, интенсивность учений повысилась «благодаря поступлению новых кораблей и подводных лодок».

В Крыму на полигоне Опук 26 октября проходили учения морской пехоты Черноморского флота России.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» на базе российского Черноморского флота в аннексированном Крыму 23 октября нанесли ракетные удары по корабельным группам условного противника.

В Генштабе Украины считают незаконными российские военные учения, которые проводятся в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».