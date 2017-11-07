Крымские журналисты, которых не впустили в Австрию, будут добиваться виз в Европу

Крымские журналисты, возглавляющие медиа, близкие к подконтрольной Кремлю власти полуострова, которым Австрия отказала в визах на въезд в страну, объявили о намерении в дальнейшем вновь подавать документы на получение виз в страны Европы.

Генеральный директор телерадиокомпании «Крым» Екатерина Козырь, генеральный директор информагентства «Крыминформ» Максим Николаенко и председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев заявили агентству ТАСС 7 ноября, что хотят участвовать в международных мероприятиях, которые проходят за рубежом.

«Наша главная задача, чтобы все мировое сообщество узнало о реальной ситуации в Крыму, и не от тех так называемых крымских журналистов, которые давным-давно покинули территорию республики. Мы будем пытаться», – заявила Екатерина Козырь.

Максим Николаенко выразил надежду на то, что ситуация с выдачей виз измениться для крымских журналистов после вмешательства главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев заявил, что был удивлен отказом австрийских властей дать ему визу, поскольку он уже «выезжал в Австрию на подобное мероприятие».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что Австрия не выдала визы журналистам крымских медиа, зарегистрированным как участники совещания «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности» в ОБСЕ.

Представитель Министерства иностранных дел Австрии утверждает, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами ЕС, которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма.

В соответствии с действующими правилами, жители полуострова, которые хотят въехать в Шенгенскую зону Евросоюза, должны получить визу в консульствах ЕС на материковой Украине.