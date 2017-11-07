Начальник изолятора в Раздольном отказался от очной ставки с Балухом – адвокат

Начальник изолятора временного содержания (ИВС) в селе Раздольное Валерий Ткаченко, обвинивший украинского активиста Владимира Балуха в применении к себе насилия, отказался от очной ставки с ним, что противоречит российскому закону.

Об этом корреспонденту российской службы Радио Свобода рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

Она сообщила, что защита Балуха заявила ходатайство в рамках нового уголовного дела о проведении очных ставок со свидетелями.

«Также с потерпевшим Ткаченко. Как нам стало известно, потерпевший отказался являться для проведения очной ставки, что для меня удивительно и законом не предусмотрено. Он обязан принимать участие», – рассказала Динзе.

По ее словам, защита также просит суд провести судебно-психиатрическую экспертизу Балуха, поскольку он сообщил, что какие-то моменты произошедшего не помнит. Динзе утверждает, что во время предполагаемого конфликта Балух мог пребывать в состоянии аффекта из-за того, что Ткаченко его преследовал на протяжении долгого времени.

Адвокат сообщила, что в рамках нового уголовного производства Балуха обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса России (применение насилия в отношении представителя власти). В случае Балуха, его обвиняют в применении силы к начальнику ИВС Ткаченку.

По словам Динзе, Следственный комитет по Раздольненскому району намерен заканчивать предварительное расследование по этому уголовному делу и соответственно добиваться направления дела в суд.

Cледственный комитет России 22 августа 2017 года возбудил новое уголовное дело против осужденного в Крыму украинца Владимира Балуха по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России (применение насилия в отношении представителя власти). Такой была реакция следственных органов на жалобу начальника Раздольненского изолятора Валерия Ткаченко.

Адвокат украинского активиста Владимира Балуха, осужденного в аннексированном Крыму, подавал жалобу на действия начальника ИВС в селе Раздольное Валерия Ткаченко за применение силы к заключенному.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе суд вынес приговор Балуху – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.