Адвокат украинского активиста Владимира Балуха, осужденного в аннексированном Крыму, подал жалобу на действия начальника ИВС в селе Раздольное Валерия Ткаченко за применение силы к заключенному. Об этом 11 августа сообщает «Крымская правозащитная группа».

«Он пытался провести незаконные действия в отношении Владимира, а именно ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это зафиксировано на видео в ИВС», – сообщил защитник украинца.

Адвокат подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в российскую полицию. По его информации, в целом все остальные сотрудники ИВС стараются придерживаться норм закона, а начальник ИВС позволяет себе хамство и нарушения законов.

В администрации ИВС, а также в подконтрольном Кремлю МВД Крыма ситуацию пока не комментировали.

В апреле украинец Владимир Балух заявлял о дискриминации по этническому признаку со стороны начальника ИВС в Раздольном. Прошлые заявления о его противоправных действиях были проигнорированы местной полицией. У защиты есть серьезные опасения, что новый факт правонарушений также останется безнаказанным, отмечают правозащитники.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать вынесенный приговор.

Украинские правозащитники подали в Европейский суд по правам человека две жалобы по поводу преследования украинского активиста Владимира Балуха, которого осудили в аннексированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным Кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.