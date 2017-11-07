На заборы и КПП для Крымского моста потратят миллиарды рублей – СМИ

Участки крымского моста на суше оградят заборами и разместят на них контрольно-пропускные пункты (КПП). На эти цели потратят миллиарды рублей, сообщает 7 ноября «Крыминформ» со ссылкой на российский сайт государственных закупок.

Издание отмечает, что конкурс проводится для нужд госпредприятия «Управление ведомственной охраны министерства транспорта России». Ограждение появится на керченском и таманском берегах и острове Тузла.

Кроме этого, Крымский мост обещают оборудовать восемью контрольно-пропускными пунктами: по три на территории Тамани и Керчи и два – на острове Тузла.

Также сообщается, что на керченском и таманском берегу появятся по два здания для досмотра физических лиц.

Госпредприятие «Управление ведомственной охраны минтранса России» назначено подрядчиком по обеспечению транспортной безопасности и оснащению техническими средствами Крымского моста, а также автодорожного и железнодорожного подходов к нему.

Отмечается, что работы по монтажу средств безопасности на автодорожных подходах к мосту должны завершиться до 30 апреля 2018 года, на железнодорожной части – до 1 декабря 2019 года.

Предельная стоимость контракта по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста составит 4,4 млрд руб (около 1,9 млрд грн – КР), автоподходов со стороны Керчи – 2,07 млрд руб (около 94 тыс грн – КР), а железнодорожных подходов – 5 млрд руб (около 2,2 млрд грн – КР).

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма, в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией. Президент Украины Петр Порошенко 29 сентября 2017 года поручил подать иск против России из-за строительства Керченского моста в Крыму.