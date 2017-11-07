В МИД Украины обеспокоены поездками представителей Сербии в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7 ноября провел консультации с послом Украины в Сербии Александром Александровичем, во время которых выразил обеспокоенность контактами сербской стороны с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом. Выражена надежда, что сербская сторона будет полностью придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что кроме обсуждения тематики украинский-сербских отношений, ключевое внимание во время консультаций «было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом».

3 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вызвал украинского посла в Сербии Александра Александровича для консультаций после заявлений, за которые его раскритиковал Белград.

Александр Александрович в интервью интернет-изданию BIRN, которое обнародовали 1 ноября, среди прочего, заявил, что президент России Владимир Путин «не беспокоится о Сербии, а лишь использует ее как еще один инструмент для уничтожения Европы».

Также посол раскритиковал сербских политиков, которые «приезжают в Крым и хвалят Путина». Он считает, что это ухудшает имидж Сербии в Украине.