Порошенко подписал закон об условиях проведения гастролей исполнителей из России

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан России, сообщает Радіо Свобода.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Верховная Рада приняла этот закон 5 октября. Закон предусматривает, что организатор гастролей в случае, если их участником является гражданин государства-агрессора, должен не позднее, чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подать в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастролях.

СБУ в течение 10 дней со дня получения запроса рассматривает запрос и дает ответ.

За нарушение норм закона организатор гастролей несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат.

В января 2015 года Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов. По мнению авторов законопроекта, «российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».

Исключение на въезд в Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для постоянно проживающих в Украине. Для нарушителей норм депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе уголовную.