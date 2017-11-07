Подразделения полиции АР Крым и Севастополя могут передислоцировать в Херсон

Подразделения Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе могут перевести в регионы, расположенные вблизи аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

«Особый акцент был сделан на немедленной необходимости перевода подразделений Главного управления Национальной полиции в АРК и Севастополе в местности, приближенные к оккупированным территориям, с целью налаживания эффективной работы с гражданами, которые подверглись притеснениям со стороны оккупационных властей», – сказано в сообщении.

Пресс-служба представительства уточняет, что перевод подразделений Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе в Херсон уже согласован с Национальной полицией и компетентными органами.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».