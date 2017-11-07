В Симферополе коммунисты призывали принять новую конституцию России (+фото)

В аннексированном Симферополе 7 ноября коммунисты устроили шествие в честь 100-летия Октябрьской революции. Как передает корреспондент Крым.Реалии, участники мероприятия шли по проспекту Кирова с транспарантами, на которых были написаны коммунистические лозунги.

Организатором события выступила российская Коммунистическая партия Крыма во главе с Леонидом Грачем.

В шествии в основном участвовали пенсионеры, но были замечены и молодые люди. Марш завершился митингом, открытие которого сопровождал пролетарский гимн «Интернационал».

«Я, конечно, не помню самой революции, но память сохранила то, что я пережила за эти годы. Это были тяжелые годы... Должны мы были все работать, и работали, отдавая все силы народу. Народ был очень хороший, выросло достойное поколение. А с нынешней молодежью надо упорно работать, чтобы она продолжала наше дело», – рассказала во время выступления на митинге ветеран Второй мировой войны Алла Петровна Пасечная,

С импровизированной сцены перед митингующими также выступила Анна Тахтарова с песней «Россия, ты моя Россия». После нее Эльдар Кайбуллаев спел песню из советского кинофильма «Офицеры».

По словам митингующих, коммунисты в Крыму с трудом добиваются депутатских мандатов, чтобы «слышать крымчан и решать их насущные дела».

В заключение участники митинга приняли резюлюцию, призывающую вести борьбу с террористическими группировками за рубежом и создать новую конституцию России, «отвечающую современным российским реалиям».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, один из ветеранов передал Леониду Грачу георгиевскую ленту, которая, по его словам, «прошла бои под Иловайском».

В аннексированном Крыму и соседней России 7 ноября проходят мероприятия в честь 100-летия Октябрьской революции.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.