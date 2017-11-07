Журналистка Фельгенгауэр считает, что напавший на нее с ножом притворяется сумасшедшим

Журналистка российской радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр считает, что Борис Гриц, напавший на нее с ножом в помещении редакции, притворяется сумасшедшим. В интервью «Открытой России» она подчеркнула, что преступник знал, куда нужно бить, и что удар был очень уверенный.

В беседе с интернет-изданием «Медуза» Фельгенгауэр заявила, что не рассматривает покушение на себя в контексте атаки на журналистику, о которой сообщали в средствах массовой информации после нападения.

Сам Борис Гриц во вторник сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии, что не планировал убивать журналистку, а лишь хотел показать ей, что «зло порождает зло». Он также заявил, что Фельгенгауэр изводила его телепатически.

По данным газеты «Московский комсомолец», Грица отправят на психиатрическую экспертизу в ближайшее время.

Покушение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Ее доставили в больницу с тяжелым ранением шеи, прооперировали и выписали 3 ноября.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов связал нападение на сотрудницу радиостанции с атмосферой ненависти в отношении работников СМИ в России и передал следствию информацию об угрозах, поступавших в адрес Фельгенгауэр.