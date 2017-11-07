В горах Крыма за сутки спасли семь человек – МЧС

В крымских горах за минувшие сутки спасли семь человек, сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

В районе горы Северная Демерджи, Алуштинского района, заблудились 3 жительницы Севастополя.

«Они были обнаружены в районе перевала «МАН». Спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждался», – сообщили в МЧС.

В этот же день на одном из западных отрогов Долгоруковской яйлы над урочищем «Кызыл-Коба» с наступлением темноты заблудилась группа туристов в составе двух женщин и ребенка семи лет.

«В результате полуторачасовых поисковых работ нашли пострадавших: женщина, 1985 года рождения, жительница Севастополя, женщина 1987 года рождения, жительница Москвы и девочка 2010 года рождения», – сказано в сообщении.

Также, в районе села Лучистое заблудилась пожилая женщина. Спасатели эвакуировали женщину из горно-лесной зоны. От медицинской помощи она отказалась.

В Крыму 29 октября в районе горы Демерджи спасатели оказали помощь четверым подросткам, которые сбились с тропы.

Накануне сообщалось, что крымские спасатели с начала года в горно-лесной зоне спасли 274 человека, в том числе 15 детей.