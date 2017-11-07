Певица Джамала рассказала о работе над новым альбомом

Певица крымскотатарского происхождения Джамала в интервью Крым.Реалии рассказала о том, как идет работа над записью нового альбома и призналась, что ей нравится работать с украинским языком.

«Я хотела выпускать осенью (новый альбом, – ​КР), но переслушала и поняла, что не клеится. Решила разделить англоязычный альбом и украиноязычный. Мне очень нравится работать с украинским языком, потому что он невероятно мелодичный. В той музыке, которую я пропагандирую – соул, основанная на джазовых традициях, фанковых, еще много пространства для работы.

Певица сказала, что хочет написать душевный музыкальный альбом. По словам Джамалы, стоит также ждать альбом и на крымскотатарском языке.

Подробный рассказ об истории успеха Джамалы и о том, почему певица не может сдержать слезы, когда вспоминает о своем доме на полуострове, смотрите на сайте Крым.Реалии утром 8 ноября.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала стала послом доброй воли Международной организации по миграциии, которая входит в структуру Организации Объединенных Наций.

Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После победы украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.