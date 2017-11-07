В Петербурге прошла акция памяти жертв революции 1917 года

В Санкт-Петербурге 7 ноября прошла акция в честь Дня Скорби и Непримиримости. Как передает Радио Свобода, около полторы сотни человек пришли к Соловецком камню на Троицкой площади, чтобы вспомнить тех, кто пострадал вследствие Октябрьской революции, гражданской войны и красного террора.

Организаторами акции выступили активисты мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое дело». Иерей Николай Савченко, отслуживший панихиду, заявил о необходимости признать преступления коммунистического режима и «оплакать всех, и жертв, и палачей».

Ведущим акции был историк Кирилл Александров. Он напомнил, что с 7 ноября в России начинается череда скорбных юбилеев – 100-летие восстания юнкеров Николаевского инженерного училища, школы прапорщиков инженерных войск и юнкеров Владимирского военного училища, 100-летие создания Добровольческой армии и начала антибольшевисткого сопротивления.

Бывший политзаключенный, председатель Народно-Трудового союза Вячеслав Долинин назвал революцию 1917 года самой страшной трагедией в истории России. Он напомнил, что в первый же день, когда большевики пришли к власти, появились первые политзаключенные.

По мнению Долинина, жизнь в нищете и страхе не была добровольным выбором людей, сопротивление советской власти не исчезало никогда и выражалось в крестьянских восстаниях, лагерных бунтах и подпольной работе диссидентов.

Участники акции выложили на земле перед Соловецким камнем большой крест из зажженных свечей.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.