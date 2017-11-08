Власти Симферополя планируют разработать единую систему ведения бизнеса

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя планируют разработать единую систему ведения предпринимательской деятельности в городе. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«Необходимо сформировать единую базу с учетом количества рыночных площадей на территории города и количеством индивидуальных предпринимателей, которым надо предоставить места», – сказал российский мэр города Игорь Лукашев.

Землю и объекты в центре Симферополя подконтрольные России местные чиновники раздают крымским миллионерам. В конце прошлого года предыдущий глава симферопольской администрации Геннадий Бахарев подписал постановление о выдаче разрешения на право организации универсального розничного рынка на проспекте Кирова, 2. Право торговать в самом центре города, всего в километре от здания подконтрольного России крымского правительства, получило симферопольское ООО «Тантал-2».

По данным российского реестра, эта фирма принадлежит Ирине Файнгольд, супруге симферопольского миллионера Иосифа Файнгольда, и Рустему Ниметуллаеву – сыну экс-главы Генической райгосадминистрации Херсонской области Сейтумера Ниметуллаева.