В Старом Крыму силовики увезли в райотдел пятерых работников общепита – активисты

В Старом Крыму аннексированного полуострова российские силовики увезли в райотдел пятерых человек, которые трудоустроены в общепите крымчанина Алимдара Белялова, в доме которого утром, 8 ноября, прошел обыск.

Об этом 8 ноября в Фейсбуке сообщает общественное движение «Крымская солидарность».

По словам Белялова, во время обыска в его доме силовики вели себя «крайне мягко», но сломали дверь. Активист сообщил, что не подписал никаких документов по поводу обыска, а только протокол об изъятии его мобильного телефона, который силовики увезли с собой.

По его словам, силовики были не местные, а приехали скорее всего из других городов.

Со слов Белялова, в постановлении об обыске, с которым пришли силовики, было написано о «призывах к экстремизму».

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у активистов и общественников.

По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.