В Конгрессе США представили проект резолюции о признании Голодомора геноцидом – посольство

В Палате представителей Конгресса США представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, говорится в сообщении посольства Украины в США.

«Авторы проекта призывают, что 85-я годовщина Голодомора-геноцида 1932-1933 годов должна служить напоминанием о репрессивной советской политике против народа Украины. Палата представителей выражает глубочайшие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также призывает к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии», – говорится в сообщении на странице в Facebook.

По данным дипломатов, авторами документа выступили конгрессмены-демократы Сандер Левин и Марси Каптур, а также конгрессмены-республиканцы Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.

«Проект резолюции является важным шагом для усилий Украины и мероприятий Посольства Украины в США для признания Голодомора актом геноцида против украинского народа и его надлежащего международно-правового квалифицирования», – отметили в посольстве.

Кроме того, в Вашингтоне у мемориала жертвам Голодомора прошли траурные мероприятия.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран – органы власти их отдельных территориальных единиц.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцв в части нерожденных составляют более 6 миллионов человек.